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MİT’ten nokta operasyon

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MİT, geçen yıl İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırının organizatörü Nabo Kele Hayri’yi Suriye’de etkisiz hale getirdi

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MİT’ten nokta operasyon
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçen yıl 6 kişinin yaşamını yitirdiği İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının planlayıcılarından “Mazlum Afrin” kod adlı PKK/KCK’lı Nabo Kele Hayri’yi Suriye Haseke’de etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, aynı zamanda PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye’ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022’de kurulan 14 kişilik sözde istihbarat yapılanmasında da yer alan terörist Hayri’yi Suriye'de takibe aldı. Daha önce Suriye’deki farklı yerleşim yerlerinde sözde istihbarat sorumluluğu da yaptığı belirlenen terörist, MİT tarafından oluşturulan özel ekibin Haseke'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.
Suriye’de Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusuna (SMO) yönelik saldırı ve sabotaj planladığı belirlenen Hayri’nin, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 2 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da planlayıcılarından olduğu tespit edildi.


 
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