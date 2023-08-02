Minik çocuğun kolu, havuzdaki boruya sıkıştı

Zeytinlik'te havuzun açık durumdaki tahliye borusuna eli bileğine kadar sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiyenin müdahalesiyle bileğindeki boru parçası ile kurtarıldı. Boru parçasının çıkarılması için çocuk hastaneye götürüldü

Girne’ye bağlı Zeytinlik bölgesinde havuz borusuna eli sıkışan çocuk, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay dün saat 11:30 sıralarında meydana geldi.Zeytinlik'te bir evin bahçesinde bulunan yüzme havuzunda yüzmekte olan 4 yaşındaki çocuğun, havuzun açık konumda bulunan tahliye borusuna sağ elini bileğine kadar sokması sonucu eli sıkıştı.Olay yerine intikal eden polis ve İtfaiye ekipleri, havuzun suyunun tamamen boşaltılmasının ardından uzun uğraşlar sonrasında çocuğun kolunu sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.Ardından ise çocuk hastaneye kaldırıldı.Aile ve orada bulunan vatandaşların büyük panik yaşamasına neden olan olay sonrasında çocuğun kolunun sıkıştığı boru parçası hastanede yapılan çalışma sonrasında çıkarıldı.