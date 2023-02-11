Mine Atlı’dan Dışişleri ve teknik komiteye önemli çağrı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Başbakan Ünal Üstel’in Kıbrıs’ın kuzeyine bina yapımlarından sorumlu ve yargıdan kaçan kişilerle ilgili ne gerekirse yapacaklarını ifade ettiğini ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bu yönde herhangi bir talep veya bilgi aktarılmadığını söyledi.



Yazılı açıklama yapan Atlı, yasa dışı yollarla Kıbrıs’ın güneyine geçtikleri takdirde o kişilerin yakalanması için bir girişim yapılmadığını belirterek, basın yoluyla öğrenilen tek bir ismin Kıbrıs’ın güneyindeki yetkililere verildiğini ve kendilerinin girişimleriyle uyarı listesine alındığını söyledi.



“Teyit ettiğimiz bilgiye göre Kıbrıslı Türk tarafından Cumhurbaşkanlığı altındaki Teknik Komiteye hiç bir ihbar yapılmamıştır.” diyen Atlı, İnterpol tarafından da herhangi bir talebin olmadığını vurguladı.



Atlı, Derhal KKTC Dışişleri Bakanlığı ve ilgili teknik komite Türkiye'de aranan kişileri Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine iletmelidir.” dedi.

