Minalayalara göre kış ayları bol yağışlı olacak

Çiftçilerin ve eskiden doğayla içi içe olan insanların Ağustos ayının başından itibaren gökyüzüne bakarak bir yıl boyunca havanın nasıl geçeceğini tahmin ettiği Minallayalar denilen hava olaylarıyla ilgili tahminlerini yaptığı değerlendirmeler gelmeye başladı.

Güney Kıbrıs’ta yayın yapan SigmaLive’ın haberine göre Hava durumu gözlemcisi Leonidas Leonidou’ya göre bu yıl özellikle kış ayları bol yağışlı geçecek.

İşte Leonidas Leonidou’ya göre aylara göre yağış olasılığı ve günleri:



Eylül

Birkaç yağmur, 14-17'si, sonra 20'sinden 22'sine ve 25'inden 28'ine kadar, bunlar az yağış olacak ve yerel olacak, Kıbrıs'ın her yerinde olmayacak.

Ekim

İki-dört gün bir kaç yağış daha devam edecek ve ayın 14-18'inde ilk yağışlara gireceğiz. Bunlar ilk yağmurlar çünkü yerel yağmurlar değil birçok bölgede, adanın %50'sinden fazlasında olacaklar.



Kasım

3-5, 14-18'de az yağış var ve son üç günde genel yağışlar var. Bay Leonidas'a göre kış 28 Kasım'da başlıyor.

Aralık

Yağışların bir önceki ayın sonundan itibaren ayın 10'una kadar bol yağışla devam edeceğini belirterek, "bizi boğacağını" ifade etti. Ayın 12'sinden 17'sine kadar ve 23-28'inden itibaren yine bol yağış alacağız. Bu ayın yirmi günden fazla yağmur yağması bekleniyor.

Noel'e ilişkin ise havanın beyaz olması beklendiğini söyleyen Leonidas, 2-3 gün kar beklendiğini kaydetti. Bay Leonidas'a göre, bu özel tahmin için Meryem Ana'dan kendisine ne yazacağını söylemesini istediğini ve Meryem'in ona beyaz bir Noel söylediğini söyledi.

Ocak

İlk on gün çok az yağış beklenirken, 15-18, 26-30'da ise yağmur ve kar bekleniyor.

Şubat

4-10, 15-20, 25-28 arası bol yağmur

Mart

5-8 ve 15-18'de birkaç yağmur yağacağını öngören Erdoğan, bu özel tahmini yaptığı gün kiliseye girdiğini ve bu günlerde ölüm yaşanmaması için Meryem Ana'ya yalvardığını belirtti. Bu tür aşırı olaylar bekleniyor.

İklim değişikliği her şeyi değiştirdi, dünyayı korumak için bir felaketle karşılaşırsak hazırlıklı olmalıyız. İnsanların hazırlıklı olması gerekiyor.

Nisan

Bu ay 13-18 arası yine yağmur ve dolu bekleniyor

Mayıs

9-12 arası yağmur, ay ortasında ise 15-20 arası yağmur ve dolu bekleniyor.

Haziran Temmuz Ağustos

Yaz fırtınaları bekleniyor

Sonuç olarak hava durumu gözlemcisi Leonidas Leonidou şunları söyledi: “Bütün işaretler o kadar güçlüydü ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Tahminlere düşeceğimden o kadar eminim ki, 60 yıllık tecrübem var."