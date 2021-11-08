Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı personelinden donör bağış kampanyasına destek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyasına destek oldu.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakanlık personeli, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalığı artırmak adına kemik iliği için gönüllü donör oldu.

Bakanlık toplantı salonunda vakıf yetkilileri tarafından alınan örnekler ile Dünya İlik Bankası’na da kayıt olan personel, bir çocuğa umut olabilmek için gönüllü olduklarını belirterek, tüm halkı duyarlılık göstermeye ve kemik iliği donörü olmaya davet etti.