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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan CTP Milletvekili Devrim Barçın’a eleştiri…

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Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar nedeniyle CTP Milletvekili Devrim Barçın’ı eleştirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan CTP Milletvekili Devrim Barçın’a eleştiri…
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Milli Eğitim Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamada, "bazı yanlış anlamaların engellenmesi adına açıklama yapılması gerektiği" kaydedilerek, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Bakanlığın kendi bünyesinde yaptığı kaynak aktarımını, algı yaratmak ve halkı yanıltmak adına farklı noktalara çekmeye çalıştığı savunuldu.
 
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
 
“Yapılan paylaşımın bilgisizce ancak planlı bir şekilde yapıldığı açıktır. Şöyle ki;
 
Bakanlığın ‘Müteahhitlik Hizmetleri’ kaleminden, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kalemine aktarılan 761 bin 005 TL’lik kaynak, Türkiye’de düzenlenen okul sporları müsabakalarına katılan okul takımlarımızın uçak bileti, konaklama vb. gibi giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılmıştır.
 
Yine, Bakanlığın ‘Müteahhitlik Hizmetleri’ kaleminden, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kalemine aktarılan 70 bin TL’lik kaynak ise Bakanlığımızın organize ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tören giderlerinin karşılanabilmesi için aktarımı gerçekleştirilmiştir.”
 
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