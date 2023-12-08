Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde düzenlenen IV. Kısa Öykü Yarışması’nın başvuruları başladı

Bilim Kurgu türünde yazılacak öyküler için son başvuru tarihi 29 Mart 2024

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim’in dört yıldır düzenlediği Ortaokul ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın başvuruları başladı.

Son başvuru tarihi 29 Mart 2024 olan yarışmanın ödül töreni ise Mayıs 2024’de yapılması planlanıyor.

Yarışmaya başvuracak öğrenciler, https://vfcyp.co/KisaOykuYarismasi bağlantısından Kısa Öykü Yarışması şartnamesi ve başvuru formuna ulaşabilecekler.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Ortaokullar ve Liseler Arası IV. Kısa Öykü Yarışması, "KKTC’nin geleceği olan çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı koymak, edebiyatı sevdirmek, geleceğin yazarlarına fırsat vermek ve onları teşvik etmek" amacıyla düzenleniyor.

Yarışmaya katılacak olan öğrencilerden ise gelecek yüzyılda Kıbrıs'ın sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel alanlarda nasıl değişeceğine dair yaratıcı ve orijinal bilim kurgu öyküleri bekleniyor.

-Uzun

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, yarışmanın bu yıl dördüncüsünün düzenleneceğini, Telsim’in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Bakanlıkla uzun süredir iş birliği içerisinde olduğunu ve bu projelerle eğitime ve öğrencilere büyük katkı sağladığını söyledi.

Yarışmanın, öğrencilerin gelişimi için çok değerli olduğuna dikkat çeken Uzun, Bakanlık olarak ülke gençlerinin yararına olacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, kısa öykü yarışmasının düzenlenmesine katkı koyan Telsim’e teşekkür etti.

-Tanpınar

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise dört yıldır düzenlenen Kısa Öykü Yarışmasının genç yazarlar için önemli bir tecrübe olduğunu belirtti.

“Her yıl büyük bir heyecanla düzenlediğimiz Kısa Öykü Yarışmamız’ın bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Genç yeteneklerimizin hayal güçlerini kullanarak yazdıkları hikayeleri okumayı büyük bir merakla bekliyoruz” diyen Tanpınar, bu yıl öğrencilerin hayal güçlerini daha özgür bırakabilmeleri adına yarışmanın konusunu bilim kurgu türünde “Gelecek Yüzyılda Kıbrıs” olarak belirlediklerini söyledi.

Tanpınar, “Tüm çocuklarımıza başarılar diliyoruz ve hikayelerini keyifle okumak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.