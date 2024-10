Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğretmenliğin, yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı kalmayan, insanlığın yarınlarını inşa eden kutsal bir görev olduğunu vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenlik mesleğinin, yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı kalmayan, insanlığın yarınlarını inşa eden kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, “Dünya Öğretmenler Günü, öğretmenlerimizin toplumsal yaşamımızdaki vazgeçilmez rolünü hatırlatmak ve onlara olan minnettarlığımızı dile getirmek için bir fırsat sunmaktadır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Öğretmenlik mesleği, yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı kalmayan, insanlığın yarınlarını inşa eden kutsal bir görevdir. 1966 yılında ILO ve UNESCO tarafından kabul edilen "Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı," öğretmenlerin evrensel anlamda ne denli değerli ve saygın bir rol üstlendiklerini bir kez daha teyit etmiştir. O günden bu yana öğretmenlik, toplumun her alanında değişimi, ilerlemeyi ve aydınlık bir geleceği şekillendiren temel unsurlardan biri olmuştur.

Sevgili öğretmenlerimiz, sizler sadece bilgi paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunarak onların birey olarak gelişmelerine rehberlik ediyorsunuz. Her gün karşılaştığınız zorluklara rağmen, değişen dünyaya ayak uydurarak, geleceğimizin liderlerini, bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştirmek için fedakârca çalışıyorsunuz. Üstlendiğiniz bu önemli görevin ne denli anlamlı ve kutsal olduğunun bilincindeyiz.



Dünya Öğretmenler Günü, öğretmenlerimizin toplumsal yaşamımızdaki vazgeçilmez rolünü hatırlatmak ve onlara olan minnettarlığımızı dile getirmek için bir fırsat sunmaktadır. Gelecek nesilleri şekillendiren bu kıymetli mesleği icra eden tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, her birinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."