Çıkarma Plajı Özgürlük Parkı’nın yanında yer alan ve 21 Mart 2019 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile tarihi ve doğal sit alanı ilan edilen Vakıflar İdaresine ait bölgede kaçak yapılaşmaya halen müdahale edilmemesi tepki çekiyor.

1974 Mutlu Barış Harekatı’nda Türk Askerinin Adaya ilk ayak bastığı, zaferin başlangıç noktası kabul edilen bu bölgede, tarihi mirası ortadan kaldıracak çalışmalar göz göre göre devam ediyor.

Söz konusu bölgede manevi değerleri zedeleyecek yapılaşmanın önüne geçilerek, bölgenin korunması ve halkın kullanımına açık halinin muhafaza edilmesi bekleniyor.