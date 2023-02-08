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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, "Öğrencilere bugün ulaşılacağını ümit ediyorum"

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“İlk uçakla geldim son uçakla döneceğim”

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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, "Öğrencilere bugün ulaşılacağını ümit ediyorum"
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini ve bugün enkaz altındaki öğrencilere ulaşacaklarını ümit ettiklerini söyledi.
TAK muhabirinin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’da KKTC’den kafilenin de olduğu İSİAS otel enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına öğrencilerin aileleri ile birlikte devam edildiğini kaydetti.
Bölgede elektrik, su gibi temel ihtiyaçların hiçbirinin olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Burada elektrik, su, lavabo gibi temel ihtiyaçları giderecek hiçbir şey yoktur. Bu ihtiyaçlarımız Kıbrıs’tan sağlanıyor.” dedi.
Çavuşoğlu, dün gece bir kişinin canlı olarak çıkarılmasının kendilerine umut olduğunu ve bugün de bu duygular çerçevesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Çavuşoğlu, bölgede kalabalık araç filosu bulunduğunu ve enkaz kazma çalışmalarına da ülkeden birçok ekibin katıldığını söyledi.
Ülkeye ne zaman döneceğinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, “ilk uçakla geldim son uçakla döneceğim.” dedi.
 
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