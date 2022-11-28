“Milli dava için bu seçimler çok önemli”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, milli dava için ülke için yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurguladı





Hükümet ortakları UBP-DP-YDP, yerel seçimlerde ittifak halinde hareket edeceğini belirterek, 18 belediyede ortak gösterilen adayların arkasında olduklarını vurguladı.

Kıbrıs konusunda ayrı bir yeri olan Gazimağusa Belediyesi’ne ayrı önem verdiklerini belirten hükümet ortakları, Erdal Özcenk’e destek belirtti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı dün ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel, 5 Aralık’ta tanıtım toplantısı yapacaklarını ifade ederek, milli dava için ülke için bu seçimlerin çok önemli olduğunu, bu yüzden birlikte hareket edeceklerini kaydetti.

Bu birlikte hareketle Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası genel seçimde başarı yakaladıklarını ifade eden Üstel, Kıbrıs konusunda İki egemen eşit devlet statüsüne dayalı yeni siyaset yanında Maraş açılımını yaptıklarını anımsattı, bu yüzden seçime önem verdiklerini söyledi.

Maraş’ı bugüne kadar bir milyona yakın kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Üstel, Hükümetin yerel seçimlerde birlikte hareket etme kararı aldığını, yol haritası çizdiğini, reformlar, "icraat hizmetler" yaptıklarını anlattı.

“Hükümeti kurduğumuz günden beri canla başla halkımıza hizmet için çalışıyoruz” diyen Üstel, yapılan çalışmaları, verilen destek ve hibeleri anlattı.

Belediyeler yasasını geçirdiklerini, bu süreçte dik durduklarını ve başardıklarını ifade eden Üstel, 18 belediye ile seçimlere gideceklerini, bunun ardından Belediyeler yasasındaki reformun devam edeceğini söyledi.

Üstel, tek amacın halka hizmet olduğunu ifade ederek, yeni kurulan sistemle belediyelerde mali sıkıntı olmayacağını, hükümet olarak denetleyici olacaklarını ve hizmet kalitesinin artırılacağını kaydetti.

Üstel, muhaceret, sağlık, eğitim, altyapı çalışmaları ile ilgili yapılan çalışmaları da anlatarak, toplumun ihtiyaç duyduğu bütün yatırımları Anavatan Türkiye ile birlikte hayata geçireceklerini söyledi.

Belediye başkan adaylarını da bu amaçla çalışarak, bilimsel veriler ışığında mutabık kalarak ilan ettiklerini ifade eden Üstel, “Adaylarımız ortaktır. UBP-DP-YDP yanında Bağımsız adaylara da destek verdik” dedi.

Üstel, belirlenen isimlerin destekleyeceğini vurguladı, bunun dışındakilerin söylentiden ibaret olduğunu kaydetti, 18 ortak belediye başkan adayının dimdik arkasında olduklarını vurguladı.

“Her belediyemiz ayrı bir değerdir” diyen Üstel, ülkenin ekonomik kalkınmasının yerel yönetimlerin sıkı çalışmasından geçtiğini söyledi.

Enerji fiyatlarına ve yüksekliğine de değinen Üstel, artık Türkiye’den ülkeye Avrupa ile enterkonnekte olacak şekilde kablo ile elektrik getirilmesi için çalışma başlatıldığını söyledi, ayrıca güneş enerji kaynaklarından yararlanacaklarını kaydetti.

