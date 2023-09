Miçotakis ve Erdoğan, New York’ta görüşecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, Ankara’da Türk mevkidaşı Hakan Fidan’la yaptığı görüşmede, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in New York’ta görüşmesine netlik kazandırdı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Gerapetritis ve Fidan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Fidan yaptığı açıklamada "Yunanistan-Türkiye arasında sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk" dedi. Fidan, "Komşumuz Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyalogu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız" diye konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ise, Hakan Fidan ile ele aldıkları yol haritasının 3 aşamadan oluşacağını belirterek, bunlardan birincisinin siyasi görüşmeler düzeyi olduğunu, bu görüşmelere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou'nun başkanlık edeceğini söyledi. İkinci aşamada güven artırıcı önlemler konusunun olduğunu kaydeden Gerapetritis, "Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak." dedi. "Üçüncü olarak, (Türkiye ile Yunanistan arasında) pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık." diyen Gerapetritis, bu görüşmelerin de Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis başkanlığında devam edeceğini bildirdi.

Gerapetritis, "Kıbrıs gibi, Türkiye’nin AB yönelimi gibi, göçmen konusu gibi konular ele alındı. Kritik olan adım görüşmelerin bir an önce başlaması; Yunanistan uzun yıllardır Türkiye’nin AB yönelimi desteklemektedir." dedi.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yeorgios Yerapetridis’in Ankara’da yaptığı görüşme Rum basınında da geniş yer buldu.

Haravgi gazetesi, “Miçotakis-Erdoğan Arasında New York’ta Görüşme Kesinleşti” başlığı altında verdiği haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerogios Yerapetridis’in önceki gün Ankara’da Türk mevkidaşı Hakan Fidan’la yaptığı görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis'in New York’ta görüşmesine netlik kazandırdıklarını yazdı.

Gazete, Miçotakis-Erdoğan görüşmesinin 18 Eylül tarihinde yapılacağını belirtirken, Yerapetridis’in konuya ilişkin AA’ya yaptığı açıklamalara geniş yer verildi.

Öte yandan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de önceki akşam bir etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin soruları yanıtladı.

Habere göre, Hristodulidis açıklamasında, Yerapetridis-Fidan görüşmesi konusunda henüz bilgilendirilmediklerini belirtti. Hristodulidis, “Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanacak her türlü iyileşme müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorunun çözümü yönündeki çabalarımıza katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, Pile konusundaki bir soruya ise “Bizim amacımız ara bölgenin 1974’te belirlendiği şeklinden herhangi bir kuşkuya veya Türk işgal ordusuna herhangi bir avantaj yaratılmasına mahal verilmemesidir” yanıtını verdi.

Haber Fileleftheros'ta “Kıbrıs Sorununa Garantör Devletler Olarak Bakıyorlar”; Politis'te “Olumlu Ortam ve Atina ile Ankara’nın Gelecekteki Adımlarına Dair Yol Haritası”; Alithia'da “Fidan ve Yerapetridis Kıbrıs Sorununu Görüştüler” başlığıyla yer aldı.