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Mezarlıklar çiçek bahçesine dönüştürüldü

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Mezarlıklar her bayram olduğu gibi yine doldu taştı; kabirler rengarenk çiçeklerle adeta çiçek bahçesine dönüştürüldü

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Mezarlıklar çiçek bahçesine dönüştürüldü
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Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar dün yine doldu taştı.
Kabristanlıklar, yine yakınlarını, eş, dost ve akrabalarını kaybeden
vatandaşların akınına uğradı.
Sabahın erken saatlerinde mezarlıklara giden vatandaşlar, ölen yakınlarının ruhlarına Fatiha okudu. Rengarenk çiçeklerle adeta çiçek bahçesine dönüştürülen kabristanlıklarda, geleneksel buhurlar yakıldı, acılar ilk günkü gibi tazelendi.
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