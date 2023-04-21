Mezarlıklar çiçek bahçesine dönüştürüldü

Mezarlıklar her bayram olduğu gibi yine doldu taştı; kabirler rengarenk çiçeklerle adeta çiçek bahçesine dönüştürüldü



Kabristanlıklar, yine yakınlarını, eş, dost ve akrabalarını kaybeden

vatandaşların akınına uğradı.

Sabahın erken saatlerinde mezarlıklara giden vatandaşlar, ölen yakınlarının ruhlarına Fatiha okudu. Rengarenk çiçeklerle adeta çiçek bahçesine dönüştürülen kabristanlıklarda, geleneksel buhurlar yakıldı, acılar ilk günkü gibi tazelendi.

Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar dün yine doldu taştı.Kabristanlıklar, yine yakınlarını, eş, dost ve akrabalarını kaybedenvatandaşların akınına uğradı.Sabahın erken saatlerinde mezarlıklara giden vatandaşlar, ölen yakınlarının ruhlarına Fatiha okudu. Rengarenk çiçeklerle adeta çiçek bahçesine dönüştürülen kabristanlıklarda, geleneksel buhurlar yakıldı, acılar ilk günkü gibi tazelendi.