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“Meydanı artık boş bırakmayacağız”

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“Meydanı artık boş bırakmayacağız”

 
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, milli birlik temelinde hareket eden  düşünce yapısını toplum genelinde egemen kılmak için her türlü çabayı göstereceğini bildirdi.
Dernek adına yazılı açıklama yapan Veli Koreli, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği’nin olağan genel kurulunda oluşan yeni yönetim kurulunda göreve atanmış veya dernek saflarında yer alan Kıbrıs Türk gençleri olarak, kendilerine tevdi edilen görev ve sorumlulukların bilincinde olduklarını vurguladı.
Koreli, “Atalarımızın bize miras bıraktığı millî düşünceye, kutsal değerlere, varoluş mücadelemiz ile aziz şehitlerimizin hatırasına yönelik organize saldırıları bertaraf etmek için canla başla çalışacağımızın, milli birlik temelinde hareket eden düşünce yapısını toplum genelinde egemen kılmak için her türlü çabayı göstereceğimizin, devletimizi ve milli bekamızı hedef alan dahilî ve haricî organizasyonlara ve/veya algı merkezlerine meydanı artık boş bırakmayacağımızın, bu yolda bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.  
Koreli, gençleri bu kutsal ve onurlu göreve layık gören Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora ile dava ve silah arkadaşlarına da teşekkür etti.
 
 
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