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Metin Feyzioğlu: Yıkılan otel enkazındaki çocukların tahliye çalışması başladı

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Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adıyaman’da yıkılan otel enkazında mahsur kalan çocukların tahliye çalışmasının başladığını kişisel sosyal medya hesabından açıkladı

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Metin Feyzioğlu: Yıkılan otel enkazındaki çocukların tahliye çalışması başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adıyaman’da yıkılan otel enkazında mahsur kalan çocukların tahliye çalışmasının başladığını kişisel sosyal medya hesabından açıkladı, KKTC Gaziantep Konsolosunun enkazın yanında olduğunu, yeni ekiplerin de yardıma geleceğini söyledi.

Feyzioğlu, saat 12.30’da Beşparmak gemisinin Sivil Savunma ekipleri ve araçları ile Girne’den hareket ettiğini belirtti, Türk Hava Yolları (THY)’nin Ercan Havalimanı’ndan Gaziantep’e arama kurtarma ekiplerini götüreceğini belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Feyzioğlu, saat 14.30’da ise Adıyaman’a arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesinin Pegasus Hava Yolları ile gideceğini sözlerine ekledi.

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