Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde bu gece yarısından itibaren fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu gece yarısından yarın gece yarısına kadar, bölgede denizlerde kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı” şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
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