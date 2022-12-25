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Meteoroloji’den fırtına uyarısı

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Meteoroloji’den fırtına uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde bu gece yarısından itibaren fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu gece yarısından  yarın gece yarısına kadar, bölgede denizlerde kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı” şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
 
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