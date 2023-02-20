Meteoroloji Mühendisleri Odası deniz çekilmeleriyle ilgili açıklama

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp, deniz seviyelerinde meydana gelen çekilmenin normal bir durum olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp yaptığı yazılı açıklamada, deniz seviyelerinde meydana gelen çekilmenin bölgeyi etkileyen yüksek basınç ve kuzeyli rüzgarlar nedeniyle oluşan normal bir durum olduğunu kaydetti.

Sarp, depremle herhangi bir bağlantısı olmamakla birlikte tsunami oluşturacağına dair söylentilerin de kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.

