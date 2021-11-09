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Meteoroloji'den yarın için fırtına uyarısı

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Meteoroloji'den yarın için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Dairesi, yarın fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden 24.00’e kadar kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli(39-49 km/saat) zaman zaman fırtına(62-74 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
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