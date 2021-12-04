Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu gece 02.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını tavsiye etti.

Daireden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer metrekareye 21-50 kg yağış düşecek şekilde kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.