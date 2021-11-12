banner583
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
11 0
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
26 0
 
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
15 0
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
145 0
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
51 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
15 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
44 0
banner661
banner726

Meslek edindirme kurslarıyla ilgili çalışma başlatıldı

banner476

banner714
Meslek edindirme kurslarıyla ilgili çalışma başlatıldı
banner721

TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Koordinasyonu’nda 2022’de ihtiyaca göre mesleki eğitim kurslarının açılacağı ve bu kurs müfredatlarının Türkiye’den ilgili kurumlarca destekleneceği açıklandı. Türkiye’den 9-11 Kasım tarihlerinde gelen heyet, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme yaptı.

Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) gelen heyet 9 ve 11 Kasım’da ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile istişarelerde bulundu. 

Heyette Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer de bulundu.

Mevcut işgücünün yeterliliğinin ölçüldüğü bir çalışmanın yapıldığı kaydedilen açıklamada eğitimlerin bu çalışmada ortaya çıkan ihtiyaca ve geleceğin meslekleri dikkate alınarak tasarlanacağı ifade edildi.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI DESTEKLENECEK

İstişarelerde KKTC’de kadınların işgücü piyasasındaki mevcut durumu ve kadınların ekonomik güçlenmesi bağlamında yapılabilecek çalışmaların da ele alındığı ifade edildi.

Mesleki eğitim kurslarının, 2022’de, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstatistik Kurumu, Gençlik Dairesi, YÖDAK ve ilgili meslek örgütleri ile gerçekleştirilen toplantılarda elde edilen veriler de dikkate alınarak düzenleneceği belirtildi.

Eğitimlerin kalitesinin eğitime katılanların istihdam edilebilirliğini artırdığı gibi işletmelerin rekabet gücüne de katkı koyduğuna dikkat çekildi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.