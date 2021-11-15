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Meryem Toprak’ın cesedi ormanda bulundu

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Yamaçköy’de 25 Ekim'de kaybolan Meryem Toprak’ın cesedi dün bir avcı tarafından Çamlıca yakınlarında bulundu

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Meryem Toprak’ın cesedi ormanda bulundu
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20 gündür kayıp olan Meryem Toprak'ın cesedi dün sabah saat 09.30 sıralarında bir avcı tarafından Çamlıca’nın batısındaki ormanlık alanda bulundu. Polis, ölüm sebebi için otopsi yapılacağını açıkladı.

Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile bölgeye arazi aracı ve yaklaşık 500 metre yürüme mesafesinde olay yerine ulaşım sağlayabilmişken ailesi Meryem’in bölgeye tek başına gitme ihtimali olmadığını belirtiyor.

Meryem’in ayağındaki terliklerin dağınık şekilde bölgede, 2 kat giydiği eşofman altının birinin çıkmış olduğu belirtilirken, ceset üzerinde herhangi bir darp cebir izinin tespit edilip edilmediği yönünde bir açıklama yapılmadı.


Yamaçköy’de 25 Ekim'de kaybolan Meryem’i aramak için ilk günlerde adeta seferberlik ilan edilmiş, herhangi bir ize rastlanamamıştı. Meryem için kriz masası oluşturulmuş, Geçitkale Belediyesi’nin çağrısı üzerine çevre halkının ve ülkenin birçok yerinden gönüllülerin de katılımıyla her yerde aranmıştı.
 
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