Meryem Toprak’a otopsi yapıldı

Çamlıca köyünün batı kısmında ormanlık alanda önceki gün ölü olarak bulunan Meryem Toprak’ın dün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.



Toprak’ın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

25 Ekim’den beri kayıp olan ve aranan Yamaçköylü Meryem Toprak’ın cansız bedeni önceki gün Çamlıca’nın batısındaki ormanlık alanda bir avcı tarafından bulunmuştu.

Yirmi bir gün sonra cansız bedenine ulaşılan Meryem Toprak, dün Yamaçköy'de defnedildi.

Toprak’ın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.25 Ekim’den beri kayıp olan ve aranan Yamaçköylü Meryem Toprak’ın cansız bedeni önceki gün Çamlıca’nın batısındaki ormanlık alanda bir avcı tarafından bulunmuştu.Yirmi bir gün sonra cansız bedenine ulaşılan Meryem Toprak, dün Yamaçköy'de defnedildi.