8 yaşında hayata veda eden Meryem Ceren Kırma için hastane önünde tepki yürüyüşü yapıldı

Karın ağrısı ve kusma şikâyetiyle 9 Kasım’da hastaneye başvuran ve Covid-19 testi pozitif çıkan 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın 10 Kasım’da yaşamını yitirmesi, ülkeyi yasa boğmuştu.8 yaşındaki Meryem’in ölümünden sonra Pandemi Platformu, dün Acil Durum Hastanesi önünde tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.Eylemde “Yeter”, “İnsanları ölüme terk ettiniz, hani sizin hipokrat yemininiz?” “Meryem için adalet” şeklinde pankartlar taşındı.Hekimlere tepki gösterilen eylemde Acil Durum Hastanesi giriş kapısına siyah çelenk bırakıldı.Eylemcilerinin tümünün de maskesiz oluşu dikkat çekti.