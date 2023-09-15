banner913
banner932
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
12 0
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
41 0
 
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
18 0
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
23 0
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
48 0
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
16 0
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
28 0
banner964

Merit’ten üniversite öğrencilerine burs

banner476

banner974
Merit’ten üniversite öğrencilerine burs
banner971

KKTC’nin en güçlü yatırımcılarından olan Merit Grubu, turizm sektörünün tüm alt alanlarında yapmış olduğu yatırımlara, en güçlü unsur olan insan kaynağını desteklemek ve KKTC vatandaşı olan öğrencilerimizin öğrenim sürecine katkı verebilmek için Merit Eğitim Fonu’nu hayata geçiriyor.

Türkiye’deki üniversitelerin lisans bölümlerinde öğrenim gören veya yeni başlayacak olan KKTC vatandaşı öğrencilerin, başarı ve maddi yeterliliklere göre değerlendirileceği Merit Eğitim Fonu; 2023 -2024 Akademik yılı için 10 öğrencimize 9 ay boyunca aylık 5.000 TL tutarında destek sağlayacak.

Merit Eğitim Fonu’na başvuru süreci ve detaylar www.meritturizm.com sayfasında takip edilebilecek. 

Hande Tibuk: Öğrencilerimizin eğitimine katkı için fon oluşturduk

Merit Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk: “Merit Grubu olarak 25 yılı aşkın bir süredir büyüyerek devam eden faaliyetlerimizle Kıbrıs’ın tüm sektörleri ile işbirliği halinde olan büyük bir aile olmayı başardık. Başta turizm olmak üzere iş sektöründe yaşanan gelişmeler Kıbrıs’ın geleceği çok daha büyük potansiyele sahip. Her alanda olduğu gibi nitelikli ve kalifiye iş gücü gelecekte Kıbrıs’ın gelişen sektörlerinde önemli bir ihtiyaç olacak. Bizler de, bu potansiyel insan kaynağı ihtiyacına yönelik KKTC vatandaşı olan ve üniversite yolculuğuna çıkan öğrencilerimizin daha iyi şartlarda öğrenimlerini devam ettirebilmesi adına Merit Eğitim Fonu’nu kurduk.” dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.