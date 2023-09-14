banner913
banner932
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
32 0
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
15 0
 
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
20 0
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
14 0
Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı
Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı
188 0
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
22 0
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
19 0
banner964

Merit’ten okul kıyafeti alamayacak çocuklara destek

banner476

banner974
Merit’ten okul kıyafeti alamayacak çocuklara destek
banner971
Merit Hoteller Grubu KKTC’de eğitim gören öğrencilerin okul kıyafeti ihtiyacını karşılamak için başlatılan kampanyaya destek verdi.
Okulların açılması arifesinde okul kıyafeti alamayan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya destek veren Merit Hotel Grubu adına Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, ailesinin maddi imkanları yetmediği için okul kıyafeti alamayan 100 çocuğun ihtiyacını karşılayacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.