Merit’ten okul kıyafeti alamayacak çocuklara destek

Merit Hoteller Grubu KKTC’de eğitim gören öğrencilerin okul kıyafeti ihtiyacını karşılamak için başlatılan kampanyaya destek verdi.
Okulların açılması arifesinde okul kıyafeti alamayan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya destek veren Merit Hotel Grubu adına Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, ailesinin maddi imkanları yetmediği için okul kıyafeti alamayan 100 çocuğun ihtiyacını karşılayacak.
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