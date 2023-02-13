Merit yasta

Türkiye’de gerçekleşen ve büyük bir yıkıma yol açan deprem felaketi sırasında Adıyaman’da bulunan Merit Park Casino Müdürlerinden İsmail Danacı, eşi Birsen Danacı ve kızları Zeynep Danacı’dan 6 gün sonra acı haber geldi. Danacı ailesinin cansız bedenleri bulundukları enkazdan çıkartıldı. Danacı ailesiyle birlikte ayni aileden on kişinin depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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