Merit yasta

Türkiye’de gerçekleşen ve büyük bir yıkıma yol açan deprem felaketi sırasında Adıyaman’da bulunan Merit Park Casino Müdürlerinden İsmail Danacı, eşi Birsen Danacı ve kızları Zeynep Danacı’dan 6 gün sonra acı haber geldi. Danacı ailesinin cansız bedenleri bulundukları enkazdan çıkartıldı. Danacı ailesiyle birlikte ayni aileden on kişinin depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.