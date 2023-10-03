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Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz coşkusu

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Merit Royal Diamond, Özcan Deniz konseriyle misafirlerine coşkulu bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı, enerjik sahne performansı ve samimi sohbetleriyle büyük beğeni topladı

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Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz coşkusu
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Kaliteli eğlence anlayışı ile Kuzey Kıbrıs’ın en gözde oteli olan Merit Royal Diamond, Eylül ayının son konserinde Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Özcan Deniz’i sahnesinde ağırladı.
Müzik hayatındaki başarılarının yanı sıra oyunculuğu ile de büyük bir üne sahip olan Özcan Deniz, ihtişamı ile göz kamaştıran Diamond sahnesinde Cumartesi akşamı iki bin seveniyle buluştu.
“Yalan mı” parçası ile sahneye çıkan Özcan Deniz, şıklığı ile de göz doldurdu. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına “beni daha önce sahnede izlememiş olan var mı” diye soran Özcan Deniz, “İki yıl önce sahnelere geri dönerken kendime bir söz vermiştim.
Bu soruyu sorduğumda kimsenin el kaldırmayacağı güne kadar sahnelerde olmaya devam edeceğim. Sonrasında setlere tekrar döneceğim” dedi.
Işık gösterilerinin eşlik ettiği konserinde tam bir müzik ziyafeti sunan ve tempoyu bir an olsun düşürmeyen Özcan Deniz,  enerjik sahne performansı ve samimi sohbetleriyle büyük beğeni topladı.
En sevilen eski ve yeni parçalarını hayranları ile birlikte seslendiren ünlü sanatçı, güçlü sesi ve yorumu ile bir kez daha gönülleri fethetti.
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