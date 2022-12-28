Memur-Sen’den hükümete çağrı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) hükümete, Belediyeler Yasası, asgari ücret ve kamudaki eşitsizlikler konusunda çağrı yaptı.

Memur-sen Genel Başkanı Akın Manga, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimlerle ilgili olarak iktidar ve muhalefetin oy kullanmayan vatandaşların gerekçelerini iyi tahlil etmesi gerektiğini ifade etti.

Seçimde siyasi adaylar olmasına rağmen halkın iradesinin kişilik, güven ve hizmete yönelik olarak tecelli ettiğini belirten Manga, “Bu nedenle kimse bu sonuçları, salt siyasi başarı veya başarısızlık olarak değerlendirmemelidir” dedi.

Manga, hükümete, Belediyeler Yasasının güncelleştirilmesi, asgari ücretin 2023 Ocak’ta geçerli olacak şekilde günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, kamuda statü farklılıkları nedeniyle, aynı hizmeti veren geçici personel ile kadrolular arasında var olan hak ve menfaat farklılıklarının yasal düzenlemeyle giderilmesi çağrısında bulundu.