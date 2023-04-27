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Memur-Sen, geçicilerle ilgili önerilerinin dikkate alınmasını istedi

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), kamuda çeşitli geçici statüde çalışanların sorunlarının çözümü konusunda görüş ve önerilerini Başbakanlığa sunduğunu açıklayarak, hükümetin başlattığı çalışmalarda önerilerinin dikkate alınmasını talep etti.

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Memur-Sen, geçicilerle ilgili önerilerinin dikkate alınmasını istedi
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Sendika Başkanı Akın Manga, İLO sözleşmelerinin “eşit işe eşit ücret” ve “eşit sosyal menfaati” gerekli kıldığını ifade etti.
Manga “Sosyal hukuk devleti olan KKTC Devleti’ni yöneten hükümetten bunun gereğini yerine getirmesini talep ediyoruz.” dedi.
Manga, en yüce değer olan emeğin uluslararası bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün doğal afetler ve savaşlar nedeniyle Türkiye ve dünyada buruk bir şekilde kutlandığını belirterek, KKTC’deki emekçilerin de 6 Şubat depremlerinin yarattığı can ve mal kayıpları nedeniyle, Dünya Emekçiler Günü’nü hüzünle kutladığını ifade etti.
Manga; “Türk Lirası’nın değer kaybına dayalı, fahiş fiyat artışlarının yarattığı pahalılık, insanımızın geçim sıkıntısına neden olmaktadır. Alım gücümüzün korunabilmesi amacıyla, HP ödeneğinin iki ayda bir, eşel mobil sistemiyle ödenmesi, öncelikli talebimizdir.” ifadelerine yer verdi.
Memur-Sen Başkanı Akın Manga, KKTC ve dünya emekçilerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.
 
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