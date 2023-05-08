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Memur-Sen Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yönelik saldırıyı kınadı

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Sendika Başkanı Manga: “Şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz… Sağlık merkezlerimizde hizmetin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için, tüm yetkilileri gerekli tedbirleri, ivedi olarak sağlamaya davet ediyoruz.”

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Memur-Sen Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yönelik saldırıyı kınadı
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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) özelde sağlık çalışanlarına, genelde ise cinsiyet farkı gözetmeksizin insanlar arasında şiddetin dozajının gittikçe arttığının gözlemlendiğini bildirdi.
 
Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, “Nereden gelirse gelsin, şiddetin her türüne karşıyız. Çünkü şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz.” ifadelerini kullandı.
 
Gazimağusa Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yönelik yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınayıp lanetlediklerini belirten Manga, yaralı doktora acil şifalar diledi.
 
Manga, açıklamasında “İnsanımızın sağlıklı yaşamı için, fedakârca hizmet veren sağlık çalışanlarının temsilcileri, hemşireler ve ebeler sendikası ile Tıp-İş’in haklı eylemlerine, tam destek verdiğimizi vurgularız. Sağlık merkezlerimizde hizmetin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için, tüm yetkilileri gerekli tedbirleri, ivedi olarak sağlamaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.
 
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