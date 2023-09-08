“Memleketteki işsiz gençlere hesap verin”

CTP Genel Başkanı Erhürman, KIB-TEK’e münhalsiz ve sınavsız yapılan istihdamlara tepki gösterdi: “Memlekette kaç işsiz genç var? Hade hesap verin o gençlere. Göç etmek isteyenlere anlatın neden göç etmemesi gerektiğini…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) münhalsiz-sınavsız istihdam yapıldığını savunarak, eleştirilerde bulundu.

Erhürman, “Memlekette kaç işsiz genç var? Hade hesap verin o gençlere. Göç etmek isteyenlere anlatın neden göç etmemesi gerektiğini” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, karşılarındaki zihniyetin başka bir şey yapmaya ehil olmadığını iddia etti.

Kıb-Tek’e yapılan istihdamlar konusundaki iddiaları değerlendiren Erhürman, işsiz gençlere hesap verilmesini istedi.

Ortalıkta bir sürü iddianın dolaştığını, yapılan sınavın şaibeli olduğunun dillendirildiğini söyleyen Erhürman, 60’ın üzerinde insanın da münhalsiz-sınavsız işe alındığını savundu.

Bütün bunların karşısında, hükümetin tavrını eleştiren Erhürman, “Her konuda ağzına açıp da konuşan hükümetin ortakları bir şey söylemiyor. Normal bir hadiseymiş gibi davranıyorlar…” diye konuştu.

Ekonomik örgütlerin sürekli olarak, “Memlekette bütçenin yüzde 80’i maaş ve benzeri ödemelere gidiyor” dediğini anımsatan Tufan Erhürman, ekonomik örgütlerden söz konusu durumla ilgili açıklama gelmediğini söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

“Memlekette kaç işsiz genç var?” diye soran Erhürman hükümete çağrıda bulunarak, “Hade hesap veren o gençlere. Göç etmek isteyenlere anlatın neden göç etmemesi gerektiğini” ifadelerini kullandı.

Ekonomik örgütlerin söz konusu duruma sessiz kaldığını söyleyen Erhürman, “Sizin ağzınızdan tık çıkmadı, o zaman bundan sonra susacaksınız. Kapı ardından taleplerinizin yok sayılmamasını istiyorsunuz. Birlikte yöneteceksek bu ülkeyi, birlikte yanlışlara da karşı çıkmamız gerekiyor” dedi.

Eğitimle ilgili sendikaların, dosyalar ve raporlar açıkladığını ifade eden Erhürman, buna rağmen dört aydır hiçbir adım atılmadığını savundu.

“Gece gündüz nutuklar atıp devletten-vatandan bahsedenler, bütün bir nesli devletten ve vatandan soğutuyorlar” diyen Erhürman, karşılarındaki zihniyetin bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için siyasete girdiğini iddia etti.

