CTP Genel Başkanı Erhürman, Gazeteci Kadir Sidal’ın yaşadığı şiddet tehdidine dikkat çekti ve “Memleket Vahşi Batı'ya döndü” dedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki ekonomik ve güvenlik sorununu dün Meclis gündemine taşıdı, “Ülke Vahşi Batı'ya döndü” diyerek, Gazeteci Kadir Sidal’ın yaşadığı şiddet tehdidine dikkat çekti.

Erhürman, “Daha dün akşam (önceki akşam) itibariyle gazeteci Kadir Sidal’ın yaşadıkları ortada. ‘Gürültü yapmayın’ dedi diye hayati tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Nüfus politikası hayata geçmedikçe 3 ayda bir polis artırmanız gerekecek” dedi.

Erhürman, “Birisi bir yerden ‘gürültü yapmayın’ dediğinde hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacağı bir ortama dönüştü memleket. Güvenlikle ilgili olarak da gündeme getirdiğiniz te şey polisin sayısı anın artırılması. Nüfus politikasını hayata geçirmediğiniz sürece, her üç ayda bir 100 polise daha ihtiyacınız olacak demektir” ifadelerini kullandı.

Ülkede nüfus politikası uygulanması gerektiğini de vurgulayan Erhürman, “Nüfustaki hızlı değişim, tolere edebileceğimizin ötesine geçti. Memleket vahşi batıya döndü. Kimin, nerde ne yapacağının belli olmadığı bir memleket olmaya doğru gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Çözümün çok net olduğunu, 84 milyon nüfusu olan Türkiye’nin 5-6 milyon Suriyeli üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tartıştığını hatırlatan Erhürman, hatta ikinci tur seçimlerinin de yine bunun üzerinden oluşturulduğunu söyledi.

Erhürman, “84 milyonda 5 milyon kişi sorun oluyor Türkiye’de. Bizim ülkemiz de, bu kadar nüfusu kamu hizmetleri açısından kaldıramaz. Memlekette güvenlik sorunu baş sorun haline geldi. Çözüm bellidir. Nüfus politikası” dedi.

Ekonomik sorunlara de değinen Erhürman, 28 Mayıs’ta Türkiye’de yapılacak ikinci tur seçimin ardından Türk Lirasında ciddi değer kaybı yaşanacağına yönelik beklentiyi gündeme getirdi, hükümetin bu konuda hiçbir hazırlık yapmamasını eleştirdi. Erhürman, tüm bunların öngörülen bir senaryo olduğuna vurgu yaparak, yapısal tedbirlerin çok daha önceden alınması gerektiğine değindi.

“Memleket inim inim inliyor. Umarım pazartesinden itibaren daha fazla inlemeyiz” şeklinde konuşan Erhürman, “Ekonomi, saldım çayıra, mevlam kayıra modunda gidiyor” dedi

