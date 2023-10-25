Afyonkarahisar’da gazilerle buluşan Cumhurbaşkanı Tatar “Mehmetçik bizim güvenimizdir, asla adadan çıkmasına onayımız yoktur” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar temasları kapsamında Kıbrıs gazileriyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Afyonkarahisar Kıbrıs Gazileriyle Buluşma Programı’nda, 211 Kıbrıs gazisiyle birlikte yemek yedi, sohbet etti.

Şehitlerin de anıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 49 yıl sonra Kıbrıs gazileriyle birlikte olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının 1960’lı yıllarda bugün Ukrayna ve Filistin’de yaşananları yaşadığını, “garantilerin çağ dışı kaldığı”, “eskiden yaşananların bir daha yaşanmayacağı”, “Kıbrıs’ta Türk askerine gerek olmadığı” söylenirken bu yüzyılda yaşananların ortada olduğunu belirten Tatar, insanoğlunun her çağda saldırgan olabileceğini ve halkın katliama maruz kalabileceğine vurgu yaptı.

“Mehmetçik bizim güvenimizdir, asla adadan çıkmasına onayımız yoktur” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bağımsızlık bizim karakterimizdir” sözünü hatırlattı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde dün fahri doktora takdim edildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Törenine katılan Cumhurbaşkanı Tatar, burada “Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği” konulu açılış dersini de verdi.

