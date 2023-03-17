Meclis’teki kahve işletmecisine 76 bin TL ödendi

Meclis Başkanlığı, Meclis’teki kahve işletmecisine 60 bin TL borç biriktiği iddialarına karşı açıklama yaparak, söz konusu işletmeciye toplamda 76 bin 979 TL'lik ödeme gerçekleştirildiğini ve herhangi bir borç bulunmadığını vurguladı

Meclis Başkanlığı’ndaki kahve işletmecisine 60 bin TL borç biriktiği ve uzun süredir bu borcun ödenmediği ve borç nedeniyle kahve işletmecisinin kahve ve çay servis etmeyi durdurduğu iddia edilmişti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Cumhuriyet Meclisi kahve ocağı işletmesine ödenmesi gereken herhangi bir borç bulunmadığını kaydetti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, “son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan haberler” üzerine işbu tekzip yazısını yayınlama durumunun hasıl olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Meclisi kahve ocağının işletmesine ilişkin Meclis Başkanlığı ile İşletmeci arasında önceki yıllarda imzalanmış olan sözleşmenin devamı olarak 28.02.2023 tarihinde yeni bir hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

Dolayısıyla sözleşme taraflar arası yeni imzalanmış olduğundan yeni döneme ait Meclis tarafından işletmeciye ödenmesi gereken herhangi bir borç bulunmamakla birlikte, önceki döneme ait ödenmesi gereken meblağ ise Maliye Bakanlığı bütçesinin 03.02.2023 tarihinde açılmış olduğu, bu tarihten önce herhangi bir ödeme yapılmasının teknik olarak mümkün olamayacağı, Meclis Başkanlığı divan kararının 21.02.2023 tarihinde alınarak akabinde bahse konu işletmeciye derhal ödeme çıkarıldığı, ilk ödeme 13.03.2023 tarihi olmak üzere toplamda 76.979,48 TL'lik ödeme gerçekleştirildiği cihetle, sözkonusu işletmeciye önceki döneme ait ve/veya hal-i hazırda güncel herhangi bir borç bakiyesi bulunmadığını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu itibarla haberin yayınlandığı tarihte işletmecinin tüm ödemelerinin bir tamam yapılmış olması ve herhangi bir borç bakiyesinin bulunmamasından anlaşılmaktadır ki, bu gibi gerçeği yansıtmayan haberler kurumsal yapımıza zarar vermek için maksatlı, karalayıcı ve itibar zedeleme amaçlı olarak belli kişilerce basına servis edilmektedir ve bu kişilerin kimler olduğu tarafımızca bilinmektedir.

Dezenformasyonun önlenmesi ve bu gibi gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini, haber yapılmadan önce doğru verilere ulaşılarak maksadını aşar nitelikte haberler yapılmamasını ve ilkeli habercilik anlayışından ödün verilmemesini rica eder, saygılar sunarız.”

