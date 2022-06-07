Meclis Başkanı Zorlu Töre ile muhalefet arasında oy sayımı gerginliği yaşandı



Meclis’te düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan Ceza Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında değişiklikler öngören 3 yasa tasarısına ivedilik talebiyle ilgili Meclis Başkanı Zorlu Töre ile muhalefet arasında oy sayımı gerginliği yaşandı.

Zorlu Töre verilen oyların daha yüksek olduğunu söylerken, Muhalefet ise ret oylarının yüksek olduğunu iddia ederek, ayağa kalktı ve Töre’den tekrar saymasını istedi.

CTP’li vekiller, üç tasarıda 9 kişinin ivediliği kabul ettiğini ifade etti, ret oyu kullananların sayılmasını istedi.

Vekiller kayıtlara bakılmasını talep etti, Meclis’te tansiyon yükseldi.

Bu sırada izleyici locasında bulunan kişiler, alkışlarla muhalefete destek verdi.

Töre, izleyicilerin dışarıya çıkmasını istedi.

Töre, 15 kişinin tasarıların ivediliğe evet dediği açıkladı, muhalefet bu bilginin doğru olmadığını kaydetti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya mikrofonun kapatıldığını söyledi, yaşananlara tepki gösterdi.

CTP’li vekiller izahat taleplerini yineledi, tansiyon yükseldi.

Meclis Başkanı Töre, yasa tasarılarının ivediliğinin oylamasına geçilmesine istedi.

Bu sırada CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz almak istedi, Töre’nin söz vermeden oylamaya geçmesine tepki gösterdi.

Meclis kürsüsüne gelen Erhürman, yasa tasarısının içeriğinden maddeler okudu.

“Mecliste oturan hukukçular var. Kendilerine yediriyorlarsa, bilin ki selam sabah kesilecek. Bu Meclis’ten bu saçmalığı ivedilik alarak geçiremezsiniz” diyen Erhürman, demokratik ülkelerde böyle bir şey olmadığını, tasarıların ilkellik olduğunu vurguladı.

CTP’Lİ VEKİLLERDEN ARIKLI’YA: OKUYUN

CTP Genel Başkanı Erhürman konuşmasına devam ederken, yerinden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Yapılmak istenen, bilişim suçları konusunu da yasa içerisine eklemektir” dedi.

Arıklı’nın bu açıklamasına CTP’li vekiller “okuyun” diyerek, eleştirdi.

Meclis Başkanı Töre, 3’üncü kez ivediliği oylamak istedi, CTP’li vekiller içeriğinin bilinmediğini söyleyerek, oylamaya geçilemeyeceğini söyledi.

Neden ivediliğe ihtiyaç duyulduğunu izahat edilmediğini kaydeden CTP’li vekiller, oturuma ara verilmesini istedi.

Meclis Başkanı Töre, ara vermeyeceğini söyledi.

