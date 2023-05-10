Meclis yerleşkesinin inşaatı 15 Kasım'a yetiştirilecek

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yapımı devam eden Meclis yeni yerleşkesini ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı.

Meclis Başkanı Töre’ye, “KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi ve Millet Camii Projesi” ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Projeyi yürüten Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KKTC Ülke Müdürü Murat Kenkül’den bilgi alan Töre, Kıbrıs Türk halkının, bahçesiyle, spor alanlarıyla birlikte hizmetine sunulacak yerleşke için Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti.

-657 bin metrekarelik alan…

Kenkül, proje alanının 657 bin metrekare olduğunu ve büyük bir bölümünün spor tesisi, bahçesi ve diğer hizmet alanlarıyla halkın kullanacağı bir alan olacağını söyledi.

Kenkül, proje başlarken “ağaçlar kesiliyor” diye çok tepki gösterildiğini ama daha fazlasını dikip halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

-Feyzioğlu: “Çok kısa sürede millet bahçesini halkın emrine sunacağız”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da, yerleşkenin sadece bir bina değil, yeşil adaya uygun halka açık bir yaşam alanı olacağını vurguladı.

Halktan kopuk, halkın uzaktan baktığı değil, mimarisiyle, bahçesiyle halkla iç içe bir Meclis ve Cumhurbaşkanlığı planlandığını ifade eden Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti olarak çok kısa sürede millet bahçesini halkın emrine sunacaklarını söyledi.

-“15 Kasım’a yetişecek”

Yerleşkede süratle hareket edildiğini, depremden dolayı bir miktar gecikme olsa da yapımın sürdüğünü ifade eden Feyzioğlu, projenin 15 Kasım’a yetiştirileceğine inanç belirtti.

Alınandan daha yeşil bir alanın KKTC’ye armağan edileceğini ve halka açılacağını ifade eden Feyzioğlu, “Yerleşke doğrudan doğruya milletle iç içe olacak” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “KKTC’nin tanınma çağrısını” anımsatan Feyzioğlu, “Bu yapı bu çağrının da altını dolduran, Kıbrıs Türkü’nün gurur duyacağı bir mührüdür” ifadelerini kullandı ve KKTC’nin egemen eşit bağımsız ve kalıcı olacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Bu yolda da garantör Türkiye’nin kardeşlik hukuku içinde hiçbir karşılık beklemeden bu yapıyı yaptığını belirten Feyzioğlu, “Kredi borç veya KKTC bütçesinden para çıkmıyor, Türkiye devleti yapıyor ve imzasında KKTC kalıcı, bağımsız, egemen, eşittir yazıyor” diye konuştu.

-Töre: “25 binden fazla ağaç dikilecek”

Meclis Başkanı Töre de, 657 bin metrekare alanı kapsayacak yerleşkeye 150 çeşit olmak üzere 25 binin üzerinde büyük ağaç dikileceğini kaydetti.

Töre, peyzaj ağaçlarının geldiğini ve daha fazlasının da geleceğini ifade ederek, yerleşke ve parkın hızlı bir şekilde halkın hizmetine sunulacağına inanç belirtti.

Millet parkının halk için çok önemli bir yatırım ve çok iyi düşünülmüş bir proje olduğunu ifade eden Töre, “İyi ki Anavatan Türkiye var” dedi.

Töre, KKTC’nin bağımsız egemen bir devlet olduğunu ancak altyapısının eksik olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu eksiği gidermek için çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’in özellikle kötü binalarda hizmet verdiğini ifade eden Töre, tüm kamu binalarının, altyapının geliştirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin de bu konuda sonsuz destek verdiğini, çünkü KKTC’nin tek başına bunları yapamayacağını vurguladı.

Yerleşkenin yıl sonuna tamamlanmasının planlandığını ifade eden Töre, binalar ile peyzajın tamamlanmasıyla Türkiye’nin KKTC’ye büyük bir hibe daha yapmış olacağını kaydetti.

Milli dava gereği de bunların yapılması gerektiğini, Türkiye’nin de bu yönde yatırımlar yaptığını ifade eden Töre, “Yaşasın Türkiye iyi ki vardır” diye konuştu.

Projede, Millet Bahçesi 470 bin, Cumhurbaşkanlığı ile Meclis alanı ise 187 bin metrekare civarında bir alanı kapsayacak.

