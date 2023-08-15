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Meclis yarın olağanüstü toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın olağanüstü toplanıyor.

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Meclis yarın olağanüstü toplanacak
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Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından saat 10.00’da olağanüstü toplantıya çağrıldı.
Toplantı çağrısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ile Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars'ın istemi üzerine yapıldı.

Meclis Genel Kurulu geçen dönemin son toplantısını 26 Haziran'da yapmış ve ardından yaz tatiline girmişti. Yeni yasama yılı 2 Ekim Pazartesi başlayacak. 
 
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