Meclis toplandı

Lefkoşa, 10 Nisan 23 (TAK): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı’nda saat 11.15’te başlayan toplantıda, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edilecek.
Meclis’in 3 Nisan tarihli olağan bileşimi ile 6 Nisan tarihli olağanüstü toplantısında, meclis çalışanlarının ek mesai yapmama eylemi nedeniyle Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi yarım kalmıştı.
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