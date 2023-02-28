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Meclis toplandı

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Meclis toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetim göreviyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı 11.45'te başladı. Toplantının gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular yer alıyor.
 
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