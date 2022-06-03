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Meclis önünde zamlara protesto

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Ekonomik kriz karşısında sabrı tükenen bir grup vatandaş Meclis önünde eylem yaptı

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Meclis önünde zamlara protesto
 
 
Ülkede peş peşe yapılan zamlar vatandaşı bunaltacak noktaya taşıdı. 
Özellikle akaryakıta ve elektriğe yapılan zam, tüm piyasanın fiyat yükseltmesine neden olurken vatandaşlarla çaresizce bütçesinden kısmaya başladı.



 MECLİS ÖNÜNDE EYLEM
Ekonomik kriz karşısında sabrı tükenen bir grup vatandaş dün Meclis önünde eylem yaptı.
Yapılan zamları eleştirerek vatandaşı sokağa çağırdı. Eylemi sendikalar veya örgütler değil bir grup vatandaş organize etti.
  
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