Meclis önünde zamlara protesto

Ekonomik kriz karşısında sabrı tükenen bir grup vatandaş Meclis önünde eylem yaptı

Ülkede peş peşe yapılan zamlar vatandaşı bunaltacak noktaya taşıdı.Özellikle akaryakıta ve elektriğe yapılan zam, tüm piyasanın fiyat yükseltmesine neden olurken vatandaşlarla çaresizce bütçesinden kısmaya başladı.Ekonomik kriz karşısında sabrı tükenen bir grup vatandaş dün Meclis önünde eylem yaptı.Yapılan zamları eleştirerek vatandaşı sokağa çağırdı. Eylemi sendikalar veya örgütler değil bir grup vatandaş organize etti.