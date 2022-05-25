Meclis karıştı

CTP Milletvekili Barçın ile UBP Milletvekili Yeşilırmak arasında tişört krizi çıktı. Yeşilırmak, “erkeksen gel al” diyen Barçın'ın üzerine yürüdü

Meclis’te CTP Milletvekili Barçın'ın kürsüye "Hayır" yazılı tişört sermesi ve UBP Milletvekili Yeşilırmak'ın tişörtü kaldırmak için kürsüye yürümesi üzerine gerginlik yaşandı. İkilinin itiş kakışını diğer vekiller ayırdıMeclis Genel Kurulu'nda dün CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Gayrimeşru Faşist Hükümetin İcraatları” konusunda güncel konuşma yaptı.Barçın, konuşma konusunun başlığının değiştirildiğini “faşist ve gayrimeşru” kelimelerinin çıkarıldığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu.Ana muhalefet partisi üyelerinin 18 Mayıs tarihinde eylem yaptıklarını, ardından Meclis'e üzerlerinde ‘hayır’ yazan tişört giyerek girdiklerini ancak güven oylaması yapıldığı sırada Meclis TV’de sadece Meclis Başkanının görüntüsüne yer verildiğini savunan Barçın, Töre’nin milletvekillerinin ekranda gösterilmemesine ilişkin talimat verdiğini iddia ederek, üzerinde “hayır” yazan tişörtü kürsüye astı.Barçın, “Bir milletvekilinin konuşma başlığını nasıl değiştirirsiniz? İşte faşizm budur” diyerek “hayır” yazılı tişörtü kürsüye astı.Töre’ye hitaben “Ben sosyalistim sen faşistsin” diyen Barçın ile Töre arasında kısa süreli tartışma yaşandı.Bu sırada UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, tişörtün kürsüden kaldırılması için Meclis Başkanına çağrıda bulundu.Bunun üzerine Devrim Barçın, Emrah Yeşilırmak’a “Senin faşist zihniyetine karşı bu tişörtü buraya koydum. Erkeksen hadi gel al” dedi.Bunun üzerine Yeşilırmak kürsüye yürüyerek tişörtü almaya çalıştı.Barçın ve Yeşilırmak arasında kısa süreli itiş kakış yaşandı. Araya diğer milletvekilleri girerek, iki vekili ayırdı.Tartışmanın ardından Barçın, tişörtü kürsüden alarak üzerine giydi.Türkiye'yle imzalanan protokol maddelerine değinen Barçın, protokolde her türlü alımın Türkiye’ye bildirileceğine yönelik maddeler bulunduğunu, bunun “halk düşmanlığı” olduğunu savundu.Protokolle özel ve kamu sektöründe çalışanların emekli yaşının yükseltilmesinin TC’ye taahhüt edildiğini savunan Barçın, ya primlerin artırılacağını ya da emekli yaşının yükseltileceğini, 13. maaşa kaynak yaratılması için net maaşların düşürüleceğini söyledi.TC elçiliğinin derneklere yapacağı yardımın tarıma ayrılan rakamdan iki kat yüksek olduğunu dile getiren Barçın, sendikalara siyaset yasağı getirilmesi gibi maddeleri örnek göstererek, bu protokol “ekonomik dayatma ve ilhak protokolüdür” iddiasında bulundu.