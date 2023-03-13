Meclis heyet Bahreyn’deydi

Meclis heyeti, Bahreyn’de Parlamentolar Arası Birlik Toplantısının açılış etkinliğine katıldı

Bahreyn’nin başkenti Manama’da temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi heyeti, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısının 146’ncısın açılış etkinliğine katıldı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki heyette Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Talip Atalay ile KKTC’nin Bahreyn Temsilcisi Umut Koldaş yer aldı.

137 ülkenin katılım gösterdiği açılış etkinliğinin ülke bayraklarının sergilendiği bölümünde KKTC bayrağı da yerini aldı.

Açılış konuşmalarının yer aldığı etkinlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterress’in video mesajı da gösterildi.

Etkinlikte ayrıca Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet Meclisi heyeti PAB temasları çerçevesinde etkinliğin yapıldığı Sühail Merkezi'nde Pakistan heyeti ile bir araya geldi.

Pakistan Parlamentosuna mensup senatörler Farooq H. Naek, Hod, Mushahid Hussain ve Mr. Musa Gillani ile görüşme gerçekleştiren Meclis heyeti, iki ülke arasında eğitim ve kültür alanlarında devam eden işbirliklerinin ileriye taşınması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

KKTC Milletvekilleri, Pakistan heyetine Uluslararası alanlarda Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Meclis heyeti bir sonraki görüşmesini Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen PAB toplantısında yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) mensup

Görüşmede ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı’nın ardından diğer uluslararası örgütlerde de KKTC’nin üyeliğinin yer alabilmesi için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu.

KKTC Milletvekilleri PAB toplantısı için bir çok ülkeden Bahreyn’e gelen konuk ülkelerin milletvekilleri görüşme imkanı buldu.

Gece ise Türkiye’nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl tarafından TBMM ve Cumhuriyet Meclisi heyetleri onuruna yemek verildi.

