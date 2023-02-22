Meclis deprem komitesi ad-hoc ilk toplantısını yaptı

Cumhuriyet Meclisi, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite, gündeminde bulunan davetlileri dinledi.

Komite toplantısına davetli olarak katılan Maliye Bakanlığı, Başsavcılık, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Dev-İş, KTAMS, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN, TEL-SEN, Yerbilim Mühendisleri Odası, Çevre Platformu (Yeşil Barış Hareketi)’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki toplantıya CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite üyeleri YDP Milletvekili Talip Atalay, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısında ayrıca, UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Erkut Şahali, Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jele Refik Rogers de yer aldı.