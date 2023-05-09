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Meclis denetim göreviyle toplandı

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Meclis denetim göreviyle toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 11.54'te
başladı.
Gündemde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular bulunuyor.
 
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