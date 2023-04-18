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Meclis denetim göreviyle toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.

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Meclis denetim göreviyle toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 12.300'da başladı.
Gündemde, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular bulunuyor.
Toplantının sunuş bölümünde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığı'nın, Genel Kurul çalışmaları devam ederken, çalışabilmesine olanak sağlaması için yetki verilmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.
Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.
 
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