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Meclis Başkanı Zorlu Töre:

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“Mal da yalan, mülk de yalan, makamlar daha da yalan”

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Meclis Başkanı Zorlu Töre:

 
Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası iş birliğinde düzenlenen törende konuştu.
Töre, “Mal da yalan, mülk de yalan, makamlar daha da yalan… Önemli olan iyi insan olmak.. Sizlerin sorunlarını çözmek, devleti yöneten bizlerin görevidir…” dedi.
Her şartta insanların yardımına yetişen sağlık çalışanlarının itibarlı ve kutsal bir mesleği yerine getirdiğini, bu işte sevginin çok önemli olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Töre, “İnsana hizmet sevapların en büyüğüdür” şeklinde konuştu.
 
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