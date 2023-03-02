Meclis Başkanı Töre ve heyeti Ankara’da…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taziye ziyaretinde bulunmak üzere heyeti ile birlikte bu sabah Ankara’ya gitti.



Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Töre’nin heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenedefe, Meclis İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen yer alıyor.



Töre’nin bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Temaslarını tamamlayan Başkan Töre ve heyeti bu akşam KKTC’ye dönecek.

