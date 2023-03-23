Meclis Başkanı Töre, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı.





Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Töre, mesajında şunları kaydetti:

“11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerife bir kez daha erişmenin manevi huzuru içerisindeyiz.



Doğal afetler yönünden oldukça sıkıntılı, üzüntülü ve acılı günler geçirdiğimiz ve büyük kayıplar verdiğimiz bu zorlu süreçte Ramazan ayının bizlere sunacağı sabır, sükûnet ve huzur ortamına toplum olarak hepimizin ihtiyacı olduğu aşikârdır.

Sevgi, saygı, huzur ve maneviyatımızın daim olacağı nice güzel ve sağlıklı günler diler, Ramazan ayının tüm Müslüman aleminde hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.”

