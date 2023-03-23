banner913
banner932
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
16 0
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
26 0
 
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
24 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
32 0
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
12 0
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
14 0
Ramazan perşembe günü başlıyor
Ramazan perşembe günü başlıyor
57 0
banner915

Meclis Başkanı Töre, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı

banner476

banner825
Meclis Başkanı Töre, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı
banner931
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayınladı.


Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Töre, mesajında şunları kaydetti:
“11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerife bir kez daha erişmenin manevi huzuru içerisindeyiz.

Doğal afetler yönünden oldukça sıkıntılı, üzüntülü ve acılı günler geçirdiğimiz ve büyük kayıplar verdiğimiz bu zorlu süreçte Ramazan ayının bizlere sunacağı sabır, sükûnet ve huzur ortamına toplum olarak hepimizin ihtiyacı olduğu aşikârdır.
Sevgi, saygı, huzur ve maneviyatımızın daim olacağı nice güzel ve sağlıklı günler diler, Ramazan ayının tüm Müslüman aleminde hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.