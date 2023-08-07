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Meclis Başkanı Töre Dünya Barış Üniversitesi Rektörü'nü kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dünya Barış Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sağsan’ı kabul etti.

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Meclis Başkanı Töre Dünya Barış Üniversitesi Rektörü'nü kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Basın bürosundan verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Ahmet Maşlakçı da yer aldı. 
 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kabulde yaptığı konuşmada,  “Barış” ismiyle bir üniversitenin KKTC’de kurulmasını anlamlı bulduklarını, Kıbrıs’ta ve dünyada her zaman barıştan yana olduklarını, ancak bazı güçlerin barışın önünde her zaman büyük bir engel olarak durduğunu belirtti. 
 
Töre, KKTC’nin üniversite ülkesi olduğunu, pek çok ülkeden gelen öğrencilerin mezun olduktan sonra KKTC’nin birer fahri elçisi olduğunu ifade etti.

-Sağsan
 
Kabulde konuşan Rektör Sağsan, KKTC yüksek öğrenimine yeni bir soluk getirme amacıyla Altınbaş Grubun himayelerinde şubat ayında onay aldıklarını söyledi. 
 
Sağsan, üniversite hakkında bilgi vererek, 9 aylık bir süreçte 17 programlarının YÖDAK tarafından onaylandığını dile getirdi. 
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