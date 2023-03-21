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MDP, Milli Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı

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MDP, Milli Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı
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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Osman Örek Meslek Lisesi’ne yaptığı bilgisayar bağışında partinin ismini ve Doç. Dr. Sinan Ateş’in adını kabul etmediği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı.


MDP’den yapılan açıklamaya göre, MDP Genel Başkan Yardımcısı Cemre Seziner, burada yaptığı konuşmada, bağışla ilgili okuldaki oda girişine asılan levhanın bakan tarafından indime emri verildiğini savunarak eleştirilerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “yaptığı yanlıştan dönerek çocukların eğitim hakkını gasp etmekten vazgeçmeye çağıran” Seziner, “Kıbrıs Türk milliyetçileri olarak, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak sizleri bir kez daha buradan, bakanlık önünden, makamınız önünden uyarıyor ve protesto ediyoruz. Bizler var olduğumuz sürece bu ülkedeki tek bir çocuğumuzun gözünden  bir damla yaş düşmeyecek, bizler var olduğumuz sürece sizler gibi onlara çadırlarda eğitim değil, en güzel şartlarda eğitim verebilmek adına mücadelemiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.
 
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